El TSJC confirma la condemna de 49 anys de presó a l'ancià que va abusar sexualment de set nenes a Arbúcies

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la pena de 49 anys de presó a l'ancià condemnat per abusar de set nenes a(Selva) entre el juny del 2013 i el juliol del 2019. La sentència desestima el recurs de la defensa i ratifica íntegrament la resolució dictada per la secció quarta de l'Audiència de Girona.Larecull que el 29 de juliol del 2019 els pares d'una de les víctimes van sorprendre l'acusat abusant sexualment de la petita de 7 anys: "Va ser a partir d'aquest moment quan va començar la investigació policial que va permetre esbrinar altres casos de fets semblants amb altres nenes menors d'edat".La fiscalia l'acusava d'abusar sexualment de deu nenes . L'Audiència de Girona va condemnar el septuagenari, conegut com a 'Jony' o 'Cuba', per tres delictes continuats d'abús sexual amb penetració a menor, un delicte continuat d'abús sexual a menor amb discapacitat, dos delictes continuats d'abús sexual a menor i un delicte d'agressió sexual a menor en grau de temptativa. El tribunal el va absoldre de fer tocaments a tres de les menors. El judici es va fer del 18 al 21 de juliol a la secció quarta a porta tancada.A l'hora de dictar sentència l'Audiència subratllava "el pes probatori d'unper diverses persones que no tenen més relació entre elles que el contacte amb l'acusat" i descartava que es generés un "efecte d'histèria col·lectiva" que suggestionés les menors a l'hora de declarar: "El conjunt de relats dibuixa una realitat plural però unida per un tronc comú".

A banda de les penes de presó, el tribunal també prohibia a l'acusat apropar-se a menys de 500 metres o comunicar-se amb les víctimes durant 10 anys i li imposa 10 anys de llibertat vigilada. En concepte de responsabilitat civil, la sentència confirmada fixava la indemnització a les víctimes en 46.000 euros.

Segons la resolució, l'acusat està en presó preventiva des del 29 de juliol del 2019.