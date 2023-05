Acte del conseller d'Empresa i Treball i l'alcaldable d'ERC amb el sector empresarial de Sant Celoni i la Batllòria

Fernanda A. Crovara, alcaldable de Sant Celoni i la Batllòria amb el conseller Roger Torrent Foto: ERC Sant Celoni

Promoure l'economia per generar llocs de treball

El conseller de Treball i Empresa de la Generalitat de Catalunya,, i la candidata d'Esquerra a l'alcaldia de Sant Celoni,, van compartir conjuntament un acte amb el. Una activitat emmarcada en la precampanya de les eleccions municipals que tindran lloc el pròxim 28 de maig.La candidata republicana va destacar el fet de tenir un poble "viu, dinàmic i atractiu", que es tradueix en un. "Per això, la nostra prioritat com a futurs gestors públics, és fer de l'economia del nostre municipi un motor essencial i principal", va destacar Fernanda A Crovara.L'alcaldable va manifestar que és possible fent una les empreses, proporcionant suport als comerços, la restauració i als serveis locals, fomentant la producció local, promoure associacions de comerços i restauració per afavorir la cooperació i el desenvolupament del sector local.Per Crovara lesde Sant Celoni "ens converteixen en un lloc clau i estratègic, ens dona un". En aquest sentit, va llistar indústries químiques molt diverses de sectors com el farmacèutic, antioxidants, matèria prima, fragàncies, resines i plàstics. "Això obre un ventall de possibilitats a l'hora d'escollir al jovent del nostre municipi", va remarcar Fernanda A. Crovara.Implantar fires recurrents de diferents sectors d'artesans, aliments de proximitat, de tecnologia és alguna de les propostes que des d'ERC es fa per fer fluir l'economia de Sant Celoni i la Batllòria i tenir"I nosaltres oferim això; transparència, energia i ganes. Ganes de tenir un poble viu tot l'any i amb bones condicions i, per això, és necessari una bona economia dins del poble".El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, per la seva banda va afirmar que un dels reptes que s'ha marcat el Govern de la Generalitat és transformar el model productiu de Catalunya. "Volem queamb un teixit econòmic diversificat, impulsat per una indústria moderna que ens ofereixi llocs de treball estables i de qualitat, i un comerç dinàmic i de proximitat al ciutadà".Torrent va destacar que tots els sectors són imprescindibles, ja que són els que permeten que l'economia circuli pel poble. Un municipi estable econòmicament, permet unes millors condicions de vida en el municipi. "Com més promovem l'economia, més llocs de treball tindrem i això ens permetrà una millor". Va recordar que un dels objectius del Govern són les persones i per aquest motiu volen ajudar tots els sectors econòmics "per assegurar-nos que tots tinguem el nostre lloc de treball".També les empreses van poder mostrar les seves inquietuds i necessitats de cara al futur, com la falta de treballadors qualificats, especialment en especialitats de formació professional. Des del Govern s'està augmentant el nombre de places actuals de formació, adaptant-la a cada zona per cobrir les necessitats empresarials de cada territori.El conseller de Treball i Empresa també de la Generalitat i la candidata a l'alcaldia van aprofitar la jornada per visitar alguns del comerços de Sant Celoni.