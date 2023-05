Història, tradició i artesania es donen la mà a la sisena Fira del Monestir de Breda

Un mercat de menjars i productes artesans ha ocupat aquest cap de setmana els carrers del centre de Breda, amb la celebració de la sisena, i hi han tingut lloc demostracions d'oficis tradicionals. Els més petits han pogut participar en uns tallers on han après diverses tècniques de decoració per daurar escultures i retaules.Al llarg de cada jornada també hi ha hagut jocs infantils de fusta a la disposició de tothom i una exhibició de tocs de campana amb el, un campanar amb rodes provinent d'Ontinyent (Vall d'Albaida, País Valencià).També s’han fet visites guiades al, la projecció del documental de TV3 Montserrat. Retorn a l’essència, amb la presència del director,, i la presentació del llibre Els monjos del monestir de Sant Miquel de Cruïlles i la justícia: crònica d'un assassinat fallit (1353), a càrrec de l'historiadorTampoc hi ha faltat la tradicional implicació de les entitats del poble, amb el dinar popular organitzat per la Penya Barcelonista de Breda a la Bassa del Molí, que ha comptat amb una actuació deAquesta ha estat la, una festivitat que es remunta a l'any 1263, quan les relíquies de Sant Iscle, patró de la vila, van arribar al Monestir de Sant Salvador de Breda. Aquestes relíquies, juntament amb les de Santa Victòria, es troben a l'església del poble dins d'uns bustos de plata i or. Els reliquiaris eren trets en processó pels carrers de Breda amb motiu d'aquestes festes fins a finals dels anys setanta.Des de fa sis anys, la Festa de l'Ajust s'ha vinculat amb la història del municipi amb la celebració de la Fira del Monestir, com una manera de donar a conèixer els orígens de Breda i la seva estreta relació amb eli elLa Fira del Monestir de Breda té com a objectiu posar en valor elde la vila i l'artesania local. Alhora, també es vol reivindicar el monestir com una part inherent de la identitat del poble, que es pot convertir en un gran atractiu turístic els propers anys.