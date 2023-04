Es cremen 800 m2 de vegetació a la Batllòria

Unha cremat aquesta matinada 800 m2 a. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a tres quarts d'una i s'hi han desplaçat amb dos vehicles. La zona que ha cremat era de difícil localització i accés, per això, la Policia Local de Sant Celoni ha acompanyat els bombers per una pista forestal molt estreta per poder accedir a l'interior del bosc i poder extingir el foc.L'incendi només ha afectat vegetació i hi han estat treballant durant gairebé dues hores fins donar-lo per apagat, segons la informació facilitada per Bombers. Les causes hores d'ara encara s'estan investigant, però les primeres estimacions indiquen que podrien ser a