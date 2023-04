La 5a edició de la Trail Guilleries es farà el 27 i 28 de maig

La Trail Guilleries i el centenari del futbol hilarienc com a plats forts de la Setmana de l'Esport

La 5a edició de laes farà l’últim cap de setmana de maig, el dissabte 27 i diumenge 28 amb sortida i arribada a la plaça Doctor Gravalosa. Quan encara falta un mes, ja hi ha més de cinc-centes persones inscrites i les inscripcions estaran obertes fins al 21 de maig a través del web trailguilleries.cat. L'any passat hi va haver més de vuit-cents participants.La Trail Guilleries passa perde les Guilleries i el circuit l'han creat esportistes voluntaris de Sant Hilari Sacalm. El dissabte es faran les curses de la Trail Kids Guilleries, les categories infantils, i el diumenge es correran les sèniors (de 42, 26 i 16 quilòmetres) i també la caminada (11 quilòmetres).Des de l'organització es prioritza impulsar l'esport al municipi i alhora controlar l'impacte ambiental del territori i per aquest motiu la cursa hilarienca té el, un distintiu de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) que reconeix i diferencia les curses i caminades respectuoses amb el medi ambient.La Trail Guilleries va sorgir com una caminada que formava part de la, que se celebra a finals de maig, i amb els anys s'ha convertit en una cursa de muntanya que creix i millora a cada edició. Enguany, la Setmana de l'Esport se celebrarà del 22 de maig al 4 de juny i la Trail Guilleries, juntament amb la celebració del– Font Vella, serà un dels esdeveniments destacats.La finalitat de la Setmana de l'Esport és que les entitats esportives del municipi obren les seves activitats a tota la ciutadania, en especial en edat escolar. La programació inclourà tenis, pàdel, rítmica i ballet, natació, futbol, bàsquet, atletisme, ciclisme i patinatge.El 3 de juny es farà l'acte central del centenari del Club Esportiu Sant Hilari - Font Vella amb partits de futbol durant tot el dia i un sopar i gala de reconeixement. El 4 de juny el patinatge clourà la Setmana de l'Esport amb classes obertes i una exhibició del Club Patí Sant Josep i del Club Patinatge Artístic Tona, subcampiones d'Espanya que compten amb tres patinadores hilarienques.