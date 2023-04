Comença el procés participatiu a Sant Celoni i la Batllòria per la recollida de residus porta a porta

Són moltes les veus que conclouen que des del punt de vista dels objectius ambientals la recollida selectiva porta a porta és el sistema que millor permet ajustar-se a la jerarquia de gestió de residus i assolir els objectius establerts.

En principi no s'aplicarà fins d'aquí a dos anys, però Sant Celoni ja s'està preparant per adaptar el model deamb l'objectiu de millorar l'escàs 41,5% de recollida selectiva que a dia d'avui es registra a, quan la situació d'emergència climàtica actual i el marc legal estatal i europeu obliga a assolir nivells de reciclatge per sobre del 55% l'any 2025.El fet que el temps es tiri al damunt i que la decisió no es pot retardar des de l'Ajuntament de Sant Celoni s'hi està treballant a nivell polític per anar-lo adaptant i, aquesta mateixa setmana, avui a les set de la tarda serà el darrer dia, s'han feta la Rectoria Vella de Sant Celoni i a la Unió Batllorienca, donant per encetat el procés participatiu.De fet, no hi ha pas un únic model de recollida porta a porta, cada municipi té la seva idiosincràcia i és per això que cal fer aquest procés per trobar el que més s'adequa a Sant celoni i la Batllòria. A banda de les xerrades informatives obertes, també es faranamb presidents i presidentes de les finques amb més de 10 habitatges per decidir conjuntament el sistema per treure els residus al carrer, de la mateixa manera que s'ha elaborat una, en la qual el ciutadà pot fer-hi suggeriments.A Catalunya ja hi haque han implantat el sistema, entre els quals uns quants delcom Hostalric, Breda, Sant Hilari Sacalm, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Esteve de Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor i Llinars del Vallès. A tots ells el resultat que han aconseguit després de posar-lo en servei superen, en poc temps, el 70% i en alguns casos s'apropen al 90%.