Deu dies d'acampada per seguir salvant la bassa de Llinars del Vallès

El moviment popular de Llinars del Vallès i del Baix Montseny ja faque està acampat en els terrenys on hi ha la, amb la intenció d'evitar l'entrada de camions carregats de terra per colgar-la. De moment ho han aconseguit perquè des del passat 17 d'abril que es va començar l'acampada els camions no han entrat i hi ha undel Departament d'amb la, per tal daturar els abocaments fins que es faci la reunió del 10 de maig, segons els ha informatdirector general de Polítiques Ambientals, del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.Tot i amb això, les activistes acampades que han impulsat el movimenten recelen ja que des de fa una setmana demanen al càrrec de la Generalitat que els ho comuniquin per escrit "per poder certificar que aquest acord existeix". Aquesta aturada dels treballs ha de servir perel valor ecològic de la bassa i, per tant, si cal mantenir-la com demana el moviment.De tota manera, ahir al vespre els Mossos d'Esquadra van visitar l'espai on hi ha l'acampada "per comunicar-nos de manera oficial la". Un cop més, els agents de la policia catalana s'han ofert per fer de mediadors i evitar haver d'anar als jutjats.Des de Salvem la Bassa es lamenten de la poca utilitat, al seu parer, de la reunió que van mantenir amb l'. Primer perquè els ha costat molt poder-s'hi reunir i després perquè, segons expliquen, la posició de l'Ajuntament se centra en què han mostrat la seva voluntat en salvar la bassa a través de la moció presentada al ple i ara per ara, políticament no faran cap més pas.Es queixen que no els han donat més informació de la que ja disposen "continuen afirmant que tenen una voluntat de salvar la bassa, però assenyalant que la responsabilitat no depèn de la seva institució, sinó de la Generalitat." Encara hi ha pendent una reunió amb la Generalitat per tractar la qüestió, en principi a primers de maig.Pels activistes la conclusió de la reunió és que "ens reafirma el que vam decidir:per salvar la bassa. Nosaltres, el moviment popular, sí que pensem que aquest sistema té problemes, que posa per damunt el capital i deixa la vida en un segon pla. La nostra i la d'altres espècies."L'acampada deu dies després segueix, amb menys activitats que al principi, peròper centrar-se en mantenir la iniciativa popular en un context de sequera, d'emergència climàtica i social "davant la negligència de les institucions", s'explica des de Salvem la Bassa.