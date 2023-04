Gerard Coderch encapçala la candidatura de Sumem per Llinars

Equip de Sumem per Llinars Foto: SxLl

Aquesta és la llista

suplents

es presenta a les eleccions municipals del pròximsota el paraigües d’. Formen aquesta opció política persones de diferents ideologies i amb esperit de crítica constructiva. Es defineixen com un partit d'esquerres, feministes, defensors de la justícia social i protectors del medi ambient i l'entorn natural de Llinars. "Som persones implicades en el poble la majoria de nosaltres participem en entitats municipals i estem connectats amb la realitat de la gent del carrer", ha explicatcap de llista Sumem.També expressen que en el darrers 20 anys Llinars del Vallès ha millorat molt i "tots n'estem orgullosos, però és moment de mirar els detalls". Busquen mantenir l'essència de poble i, al seu entendre, només es pot aconseguir amb un creixement raonable i controlat. Volen un, que estigui adequat a les necessitats de totes les persones i que totes les persones s'hi sentin representades.Des de Sumem diuen que per no repetir els problemes del passat i tenir una mirada més àmplia, és necessari que hi hagi més veus dins l'Ajuntament, "és per això que volem potenciar la participació, la comunicació i la transparència, doncs creiem que una bona comunicació acosta el poble a la gent i la gent al poble".Per aconseguir-ho volen Sumem pel castell, pewr la seguretat, per la natura, per l'habitatge, per l'esport, pel comerç local, pels barris, per les zones verdes, per les bicis i per la gent gran.1. Gerard Coderch Pera2. Rosina Motilla Sacristán3. Montserrat Barroso Mendoza4. Marta Sánchez Acevedo5. Cristian Martínez Gutiérrez6. Daniel Camps Morlans7. Núria Joseph Vilaplana8. Anna Maria Juberias Huertes9. Antonio Jesús Mateos Alba10. Mariana Magdalena Capurro Delgado11. Miguel Rafael Silvio Miró Barrachina12. Xavier Vidal Úbeda13. Carlota Cortés Martín14. Daniel Guirado Figueras15. Elena Morales Molina16. Antonio Jiménez Ramos17. María José Sánchez Acevedo1. Tamar Zafra Raya2. Noemí Aunión Alonso3. José Mateos Alba