Vox presenta llista fantasma a Sant Celoni a les eleccions municipals

no hi haurà cinc candidatures com tothom preveia. N'hi haurà sis. Avui han sortit publicades al Butlletó Oficial de la Província les llistes definitives per al 28-M i, per sorpresa de gairebé tothom la ultradreta ha presentat candidatura a l'alcaldia de Sant Celoni i la Batllòria.presenta a Mercedes García Bouzà com a cap de la llista fantasma.La candidata és desconeguda a Sant Celoni i la Batllòria, almenys pel que fa en els cercles polítics locals, però tot i així encapçala una llista amb 17 noms titulars i un de suplent. Entre els noms hi destaca el vuitè nomque, en les eleccions municipals de l'any 2011 ja va formar part de la llista del PP que es va presentar a Sant Celoni, ocupant la desena posició.Per tant, els celonins i les celonines el 28-M hauran d'escollir entre sis candidats i candidates: Raül Garcia (Junts), Eduard Vallhonesta (PSC), Gerard Carot (Alternativa), Fernanda A. Crovara (ERC), Marc Giralt (En Comú Podem) i la candidata de la ultradreta espanyola.