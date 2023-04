Aclariment sobre la darrera publicació a les xarxes socials de l'AFA de l'Escola Municipal El Blauet de Sant Celoni

El text és el següent:

L'ha fet pública una nota aclarint els motius del perquè va compartir una notícia publicada aldijous de la setmana passada i que va ocasionar cert rebombori a través de les xarxes socials. La notícia feia referència a una de les prioritats del PSC de Sant Celoni i la Batllòria a garantir la gratuïtat de l'escola bressol municipal de 0 a 3 anys la legislatura vinent.El passat 20 d'abril de 2023, el compte de Twitter i Instagram de la nostra Associació de Famílies del Blauet (AFA) va compartir la notícia sobre el compromís d'un partit polític a Sant Celoni d'oferir gratuïtat en les escoles bressol.Link: https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/18885/-psc-sant-celoni-la-batlloria-eleccions-municipals28m-compromisosde-lescola-bressol-publica-la-propera-legislatura A la tarda del mateix dia, vam rebre una trucada de la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Celoni expressant el seu descontent i informant que diverses persones i famílies havien fet arribar queixes sobre la publicació i ens convidava a esborrar-ne el contingut.Entenem que algunes persones poden sentir incomoditat en llegir opinions contràries a la seva i expressem el compromís de l'AFA de neutralitat. No obstant, considerem que l'exposició de notícies de mitjans de comunicació amb independència de l'opinió de cada individu forma part de l'educació en pensament crític i un exemple per als nostres fills i filles en el respecte a la diferència i el lliure pensament.Volem destacar el nostre compromís amb la llibertat d'expressió i continuar compartint informació relativa a l'educació global i local que afecta la primera etapa educativa.La difusió de notícies d'accés lliure en mitjans de comunicació en cap cas significa l’adhesió per part de l’AFA ni dels seus membres.