El castell de Montsoriu protagonista del programa número 1000 d'«En guàrdia!» de Catalunya Ràdio

Elés un dels monuments que s'ha escollit per celebrar elsdel programa d'"!" de Catalunya Ràdio. "En guàrdia!", dirigit i presentat per, es gravarà al castell de Montsoriu el pròxim dijous, 27 d'abril, per parlar de l'edat mitjana a través de la família dels Cabrera.Coincidint en que és un dijous i el castell està obert al públic, els oients del programa que ho vulguin podran accedir a les dependències del castell de Montsoriu gratuïtament. Amb tot, i per a un funcionament correcte, cal que enviïn un missatge al correu info@montsoriu.cat. El programa, que es farà a la, està previst que es gravi durant el matí.Al programa de Montsoriu hi haurà com a convidatsque conversaran amb el director del programa Enric Calpena. Prèviament, el director i els seus col·laboradors faran una visita guiada al castell acompanyats per l'arqueòleg,La celebració dels 1.000 programes d '"En guàrdia!" consisteix a enregistrarque serviran per fer un recorregut per la història del territori. La setmana passada va començar la gravació amb la prehistòria, i es va centrar al jaciment arqueològic de Capellades (Anoia). S’enceta així un recorregut per tot el territori que acabarà en un acte al Museu d'Història de Barcelona al juny. Aquesta setmana, la gravació serà al castell de Montsoriu, Arbúcies (Selva), per parlar de l'edat mitjana a través de la família dels Cabrera. El 4 de maig, el programa posarà el focus en l'edat moderna, des de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, a Mollerussa (Pla d'Urgell), i analitzarà el fenomen del bandolerisme. Pel que fa a l'edat antiga, es traslladarà a Tarragona, al Fòrum Provincial de Tàrraco (Tarragonès), el 9 de maig.L'últim programa per tancar la celebració es farà al juny des del(MUHBA), amb la participació de representants de les diverses institucions que divulguen i investiguen la història a Catalunya.El programa "En guàrdia!", dirigit i presentat per Enric Calpena, amb la col·laboració del catedràtic d'història, compta amb la veu d'experts i reviu el passat gràcies a dramatitzacions de texts originals o adaptacions, tant en format pòdcast com en l'emissió per antena de, de 15.00 a 16.00 h, cada diumenge.