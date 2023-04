Mor l'excepcional exemplar de faig solitari al Sot de la Remor d'Olzinelles

El naturalista de Sant Celoni,, ha compartit aquesta tarda a través de lex xarxes socials que "Ja el tenim aquí () al sot de la Remor d'Olzinelles -a Sant Celoni-sha mort l'excepcional exemplar de faig solitari. Mort.sobtada".En el seu missatge afegeix que l'hi ha produit molta tristor veure'l de mort sobtada. Calcula que, de tronc cilindric, aspecte molt saludable. "Tenia un paper remarcable, com arbre sentinella. Ha estat el primer en sucumbir."Realment un arbre "canari". Talment com els miners gal·lesos, per evitar accidents greus amb grisú i/o CO, entraven a la mina amb un canari engabiat penjat d'una perxa d'uns 3 metres. si l'ocell moria, no continuaven.La mort del faig de la Remor. "", conclou Martí Boada.