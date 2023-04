Les candidates del PSC de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor es presenten «per governar i liderar un canvi»

El local social de les Faldes ha acollit aquest dissabte al migdia la presentació de les, la dei la de. Un acte que ha comptat amb el suport de les diputades al Parlament, Alícia Romero, Elena Díaz i Helena Bayo. Totes tres han celebrat el paper emergent de la dona a la primera línia de la política municipal.La candidata de Sant Pere de Vilamajor,, que encapçala la llista socialista per primera vegada, ha organitzat la segona edició de la paella que ja va fer en aquest barri quan va agafar el repte de liderar l'agrupació local del PSC. A la trobada, s'hi ha sumat l'equip socialista de Sant Antoni de Vilamajor, que també estrena candidata, laque ha presentat l'equip que l'acompanyarà a la candidatura. Totes dues candidatures, afronten les eleccions municipals amb "il·lusió i moltes ganes de liderar un canvi en els dos municipis i aposten per la suma, el consens i el diàleg."Pérez ha marcat alguns dels objectius principals de la seva candidatura que passen per "la, on les infraestructures han estat abandonades pels equips de govern durant molts anys". Així com també per una professionalització de la policia local, per un manteniment exhaustiu dels barris, per un camí alternatiu d'emergència forestal per les urbanitzacions, per una educació primària totalment gratuïta, on tots els nens i nenes del municipi puguin gaudir d'un material escolar sense cost, entre d'altres mesures.