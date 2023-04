Un pastís de formatge de la Pastisseria Sant Llehí de Sant Antoni de Vilamajor primer premi al Lactium de Vic

Pastís de formatge de la Pastisseria Sant Llehí de Sant Antoni de Vilamajor premiat al Lactium 2023 Foto: @gastronomistas

Aquesta creació de la pastisseriaés la guanyadora del primer premi al Millor Pastís de Formatge Artesà Català que s'ha decidit en el marc de l'últim Lactium.El cheese cake de la foto combina en una sola peça el Tou del Mujal de vaca de Cal music formatgeria, mascarpone i formatge crema. També ous ecològics del Montseny, nata de can Bordoi, sucre, maizena i esmicolat de base."Saborós, de textura perfecta, torrat homogeni, bona galeta i una cosa innovadora", segons el jurat integrat, entre altres, perUn premi al qual han optat en aquesta primera edicióentre pastisseries i restaurants de tota Catalunya. El requisit indispensable per a participar era que cada pastís de formatge inclogués almenys un 20% d'unLes caps d'obrador de la Pastisseria Sant Llehi van reconèixer en recollir el premi, en nom dels seus propietaris, que per a aconseguir el pastís de formatge premiat van feramb diferents formatges artesans catalans, abans d'inclinar-se pel de cabra de Cal Music Formatgeria.