Candidatura d'En Comú Podem Sant Celoni i la Batllòria Foto: Jordi Purtí

En diverses publicacions havíem anunciat queestava confeccionant la candidatura a les eleccions municipals del pròxim. Ara, des de dissabte passat, ja és oficial iserà l'alcaldable d'aquesta formació política, després de la presentació pública que va tenir lloc a la plaça de la biblioteca la vigília de Sant Jordi. El candidat va estar acompanyat per tota la candidatura que tindrà a Pep Sanz com a número dos de la llista i Conchi Abellán, coordinador de Podem Catalunya.En Comú Podem Sant Celoni i la Batllòria enfocarà el seu programa en: guanyar-se vida, protegir la gent i un municipi amb futur.En aquest sentit, el candidat explica que es vol recuperar Sant Celoni i la Batllòria per fer-hi vida en comú aplicant un pla per. Amb parcs per reunir-se, rehabilitant edificis, guanyant espai al vehicle i amb serveis de proximitat.Marc Giralt diu que ens mereixem un municipi que des de la primera línia treballi per a garantir un, una sanitat pública de qualitat i escoles públiques "davant la pujada del cost de la vida, un escut municipal".Des d'En Comú Podem de Sant Celoni i la Batllòria consideren que un municipi amb futur "és un municipi amb oportunitats laborals i tenim un gran potencial per". Defensa la transició verda i un transport de qualitat.