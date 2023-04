Alternativa desvetlla la incògnita del 28‑M: Gerard Carot serà l'alcaldable

En l'acte de presentació del les 27 persones que aniran la llista de la candidatura el també regidor de l'Ajuntament de Sant Celoni, Xavier Garcia (Garci), va anar dibuixant en un plafó cadascuna de les persones que configuren l'Alternativa i que, com es va recordar, més del seixanta per cent mai han participat en uns comicis electorals. Aglutina persones i moviments d'esquerres i molt divers "sense respondre a unes sigles de cap partit en concret.En l'acte de presentació del les 27 persones que aniran la llista de la candidatura el també regidor de l'Ajuntament de Sant Celoni, Xavier Garcia (Garci), va anar dibuixant en un plafó cadascuna de les persones que configuren l'Alternativa i que, com es va recordar, més del seixanta per cent mai han participat en uns comicis electorals.

Caricatures dels candidats d'Alternativa el 28-M dibuixades per Xavier Garcia Foto: Jordi Purtí

Candidatura d'Alternativa

Suplents

Finalment s'hai s'han acabat les especulacions., actualment regidor de la CUP de l'Ajuntament de Sant Celoni, serà el cque el pròxim 28-M optarà a l'alcaldia de Sant Celoni i la Batllòria per, un nou projecte polític i social que abraça moltes sensibilitats."El nostre objectiu és seguir mobilitzant la gent al carrer i crear cultura associativa a Sant Celoni i la Batllòria. Per fer-ho, que és molt lloable, us necessitem i som conscients que això implica fer un acte de confiança i us el demanem al que hi heu sigut sempre i confieu que a l'Alternativa hi trobareu l'que vareu engegar per fer de Sant Celoni un poble més just, més igualitari i més respectuós amb el medi ambient", va dir Gerard Carot en l'acte de presentació de la candidatura d'Alternativa.L'alcaldable també va demanar la confiança a totes aquelles persones que hi són, però no formen part de cap llista electoral però lluiten en els moviments veïnals, associatiu i socials a l'Alternativa "hi trobareu un, on fer que succeixin coses a Sant Celoni i la Batllòria".Carot assegura, encara que sembli arrogant, que és unaperquè encabeix la perspectiva feminista, LGTBI, jovent, lluita per un habitatge digne, visió de la cultura, de l'educació de l'esport. També la perspectiva de la lluita per l'enbtorn i el canvi climàtic "gent jove, renovada i amb ganes boges de fer coses per Sant Celoni i la Batllòria". L'alcalodable d'alternativa també posa en valor l'experiència.Alternativa ha nascut per sumar, unper ser una candidatura i també un moviment.1- Gerard Carot2- Montserrat Sendra3- Albert Planas4- Júlia Rodríguez5- Xavier García6- Martí Abril7- Ingrid Ramírez8- Bernat Pons9- Anna Piñero10- Dani Corpas11- Anna Ortuño12- Maria Calvet13- Mercè Parramon14- Sònia Aledo15- Joan Ventura16- Rosa Elvira17- Daniel Aguirre18- Mariona Pascual19- Bernat Fugaroles20- Manuel Gaspar21- Mireia Tremoleda22- Rocío Barceló23- Carlos López24- Dani Helbig25- Clara Julià26- Roser Calvet27- Jana Nauguet