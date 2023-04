El PSC de Llinars presenta una candidatura pel 28-M amb «experiència, empenta i ganes de governar»

Llista candidatura Llinars del Vallès

Suplents

"Es tracta d'una candidatura, paritària, cremallera, amb gent d'entre els 22 i 72 anys, que combina experiència en l'administració pública i en l'àmbit privat" ha explicatdurant la presentació de la candidatura que s'ha desenvolupat als jardins del Castell nou.El candidat socialista ha assegurat que es tracta d'una llista de persones "després de les eleccions municipals" i ha manifestat que "Llinars necessita un canvi, tenim reptes a curt termini que s'han d'encarar el més aviat possible i sobretot, una bona planificació per gestionar bé els reptes de futur".Els socialistes han detallat que cal solucionar lesque hi ha al municipi, com és el tema de l'habitatge, "cal crear pisos a preu assequible per als joves i per la gent amb menys recursos". Així com millorar l'estat de la via pública, en aquest sentit, especial emfàsi a cuidar els barris, "que necessiten serveis, que n'hi hagi i que siguin de qualitat".Especial atenció també en temes de seguretat, el cap de llista socialista ha assegurat que "cal reformar tota laper posar en marxa una policia de proximitat que doni una major sensació de seguretat i de tranquil·litat als veïns i veïnes del municipi".Aquestes són algunes de lesdels socialistes, en les properes setmanes, s'aniran concretant les mesures concretes que hi haurà al programa electoral.1. JOAN RAMON BERNABÉ2. MARIA TERESA SERRA PÉREZ-PORTABELLA3. GABRIEL GARCÍA-MIGUEL NAVARRO4. MARIA BELÉN PAYÀ PELÀEZ5. JOSÉ MOLINA CAÑAMERAS6. ITZIAR GARCÍA-MIGUEL BARROSO7. JORDI CENTENO BONO8. EVA MOLINA LEIVA9. DAVID NOGUERA ARDANUY10. MARÍA DEL VALLE JIMÉNEZ FERNÁNDEZ11. GABRIEL ROS PÉREZ12. LEONARDA FERNÁNDEZ PÉREZ13. ANTONIO BASCÓN SILLERO14. MARIA DEUMAL VILA15. SERGIO JIMÉNEZ VERA16. ENCARNACIÓN PELÁEZ GARCÍA17. JORDI SOBREQUÉS SORIANO1. MANUEL JAVIER ARIAS CABIDO2. FELICIANA LEIVA PEINADO3. REYES COSTUMERO GALERA