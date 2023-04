El canvi climàtic serà el fil conductor de la Fira Ecovita de Riells i Viabrea

Durant tot aquest cap de setmana a Riells i Viabrea tindrà lloc la sisena edició de la Fira Ecovita que tindrà el canvi climàtic com a temàtica per donar més visibilitat a un problema que està afectaant la societat, "perquè el canvi climàtic té afectacions en tots els àmbits: la mobilitat, l'alimentació i l'agricultura, entre altres sectors", ha manifestat Josep Maria Bagot, alcalde de Riells i Viabrea.



L'Ecovita va néixer fa sis anys com a Fira Ecològica per a posar a l'abast dels visitants productes de tota mena relacionats amb la sostenibilitat, alhora que és un espai per a la conscienciació de tots.

És per això, que enguany a la fira que s'ha organitzat a Riells i Viabrea s'ofereix farcida d’activitats, propostes i parades de tota mena per gaudir-la i "per a fer-nos, tots plegats, militants en el compromís en defensa del nostre poble i del nostre planeta", ha dit Bagot.A més de la fira d'entitats de productes ecològics i de proximitat durant els dos dies també hi haurà una xerrada sobre els ajuts a la instal·lació de, l'i l', amb Albert Ferrer i un taller-demostració de cuina contra el canvi climàtic, a càrrec de l'Alf Mota.

