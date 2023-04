Setmana cultural a Arbúcies amb motiu de la diada de Sant Jordi

Amb motiu de la diada de, l'Ajuntament d'organitza cada any la setmana cultural, que enguany se celebrarà del diumenge 16 al divendres 28 d'abril i comptarà amb diversos actes relacionats amb el món de la literatura.El primer d'ells va ser la sessió de Cinexic que va tenir lloc el passat diumenge 16 d'abril amb la projecció de les pel·lícules La mama és pura pluja i La meva vida a Versalles. El següent acte serà la visita comentada a l'exposició temporal Joguets i escriptors, que anirà a càrrec del propi escriptor,. L'acte tindrà lloc demà dijous 20 d'abril a 2/4 de 8 del vespre al Museu Etnològic del Montseny.Un dels actes que no pot faltar a la Setmana Cultural és l'entrega de premis de, que serà el divendres 21 d'abril a 2/4 de 8 del vespre al teatre de Cal Xic. Un concurs que enguany celebra la seva 28a edició i que compta amb la participació de la Biblioteca Municipal, el Museu Etnològic del Montseny i els centres educatius del municipi, l'Escola Dr. Carulla, l'Escola Vedruna i l'Institut Montsoriu.L'endemà, el dissabte 22 d'abril, a les 12 del migdia al, lectura de textos a càrrec d', que llegirà fragments de Travessar la riera, Les cuques i Les hores noves, de Julià Guillamon. La diada de Sant Jordi, el diumenge 23 d'abril, es podrà passejar per les parades de llibres i roses que entitats, associacions i comerços instal·laran a la plaça de la Vila durant tot el dia. I, a les 12 del migdia, l'Orquestra Jove de la Selva, la secció inicis de vent amenitzarà la jornada amb un concert a la mateixa plaça de la Vila.Finalment, la setmana cultural clourà el divendres 28 d'abril amb l'hora del conte organitzada des de la Biblioteca Municipal i el Museu Etnològic del Montseny que, en aquesta ocasió comptarà amb Anna Casals, de la cia. H6 Clown.