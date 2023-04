L'Ajuntament de Vilalba Sasserra aprova la moció del MALL per salvar la bassa de Llinars

D'altra banda, el col·lectiu Salvem la Bassa vol que Medi Ambient aturi els abocaments de terra que ja han tapat més de mig aqüífer i demanen una entrevista amb la consellera Teresa Jordà. Aquest migdia el col·lectiu s'ha concentrat davant l'Ajuntament de Llinars del Vallès.

L'ha aprovat la moció per a la protecció dede la bòbila de Llinars del Vallès. Es tracta de la moció que elva presentar el passat 27 de març en el ple de Llinars del Vallès i es va aprovar per unanimitat de tots els grups amb rtepresentació municipal.En aquesta moció es demana iniciar l'aturada dels treballs de restauració , i l'expropiació per aconseguir la protecció de l'espai incorporant-lo a la titularitat pública. Entre d'altres qüestions, d'acord amb el text aprovat, es demanai reconèixer-la com a reservori d'aigua per a la protecció de boscos de l'espai PEIN (Pla d'Espais d’Interès Natural) del Corredor i Montnegre, i del PEIN del Montseny.El MALL també ha passat el text de la moció a l'equip de govern de l'perquè ho porti a aprovació en el ple del mes de maig. Des d'aquesta formació política s'espera que també s'aprovi amb l'objectiu d'anar sumant suports per salvar la bassa. En aquesta línia s'ha suggerit de passar-ho a la resta d'ajuntaments i al Consell Comarcal del Vallès Oriental., regidora del MALL a l'Ajuntament de Llinars del Vallès, ha manifestat que la protecció de les zones humides i el tenir una xarxa de punts d'aigua propers com a reservoris d'aigua en el cas d'incendis és una qüestió de país, donada la situació d'extrema sequera en la que es troba Catalunya i de canvi climàtic en general.També demana que elno es negui a escoltar els ajuntaments.