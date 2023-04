El PSC de Sant Celoni i la Batllòria garanteix la gratuïtat de l'escola bressol pública la propera legislatura

"Solucions clares i concretes als reptes de present i de futur". Això és el que presenten els socialistes en un document de 10 compromisos per als propers quatre anys. La candidatura que encapçala el tàndem que formenaposta per una bona gestió de l'administració, millorar la via pública i crear nous espais i equipaments.La gratuïtat pel curs 2023-2024 dels nivells de 0 a 3 anys de l'és una de les propostes que asseguren que faran realitat, d'aquesta manera, aposten per l'educació, la igualtat i per la conciliació laboral i familiar.Elstambé són una prioritat, consideren que s'ha d'activar el municipi a nivell cultural i social, i en aquest sentit, treballaran perquè l'Altrium esdevingui un centre d'oci per als joves i dotaran una de les sales amb el que es necessiti perquè sigui també un espai de lleure i assaig per a les entitats culturals. Una altra proposta és laamb el parc central de Sant Celoni, apostant per fer-hi més activitats.Hi ha compromisos centrats en la, com la posada en marxa d'un pla de xoc per garantir una bona neteja viària, millorant així, l'aspecte de tot l'espai públic, carrers i jardins. Aquesta és una prioritat dels socialistes perquè consideren que en aquests darrers anys, la gestió no ha estat bona, hi ha deixadesa i brutícia. També en aquesta matèria, aposten per executar la millora de l'entorn dels barris dei lesi endreçar el centre comercial de Sant Celoni, així com la creació de 100 noves places d'aparcament al centre.Pel que fa als equipaments, destaca laque treballaran perquè sigui una realitat el més aviat possible i si cal, ho faran per un procediment d'urgència. També aposten per la creació d'un casal de la Gent Gran.Laés una de les prioritats de la candidatura socialista, volen un consistori modern que treballi amb agilitat, rigor i transparència, posaran ordre a la gestió financera. I, aposten perquè es constitueixi com una Entitat Municipal Descentralitzada , d'aquesta manera, podran decidir directament moltes de les coses que ara es decideixen a l'ajuntament de Sant Celoni. Tindran un president o presidenta que serà escollit directament pels batlloriencs i batllorienques i una junta de veïns i veïnes.