El celoní Dani Morales, amb Metropolitan Union, triomfa en el certamen estatal de quartets de barbershop

El grup vocal, del qual en forma part el celoní, ha aconseguit la medalla d'or del certamen estatal deamb una puntuació de 958 punts, obtenint a més la major puntuació en cadascuna de les tres categories (cant, música i performance) per part del jurat.El quartet a més del celoní Dani Morales (tenor) l'integren(lead),(baríton) i(baix). Els concursos nacionals i internacionals de música de barberia de quartets i cors, organitzats per la Spanish Association of Barbershop Singers (SABS), van tenir lloc durant la Convencióa Calp (Marina Alta), entre els dies 13 i 16 d'abril.Dani Morales ha manifestat aque estan molt contents per aquest resultat ja que des de la pandèmia no s'havia celebrat cap convenció amb la participació de grups estatals i internacionals i la puntuació que han aconseguit "és la més alta de tota la història del certamen". En el jurat també hi havia jutges de la British Association of Barbershops Singers (BABS), vinguts excpressament des d'Anglaterra.El barbershop, o música de barberia, és un estil de música vocal sense acompanyament de close harmony per a quatre parts clarament diferenciades (tenor, lead, baríton i baix), molt popular als Estats Units, que emfatitza la importància de cantar en comunitat, l'emoció i l'espectacularitat en les interpretacions.El concurs se celebra des de l'any 2008 i va ser suspès en les edicions de 2020, 2021 i 2022 a causa de la pandèmia i les dificultats de quartets i cors internacionals de poder participar, per la disparitat de normatives de viatge en els diferents països d'origen.El grup, assaja conjuntament cada dilluns però individualment també fa molta feina ja que les cançonsa s’han de saber de memòria perquè s’actua sense partitura.