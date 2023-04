Els ecologistes acampats decidiran en assemblea l'estratègia a seguir per salvar la bassa de Llinars

Els grupsque impulsen el moviment perde la bóbila de Llinars del Vallès continuen amb l'acampada indefinida amb la intenció que s'acabin les anades i vingudes de camions carregats de terra per colgar-la. Els ecologistes i la propietat aquest migdia s'han trobat cara a cara per parlar del tema. També s'hi han personat els Mossos d'Esquadra per fer de mediadors, però els ecologistes no han acceptat la seva figura "hem fet una demanda explícita de la nostra voluntat de parlar amb la propietat", han manifestat.Fruit de la conversa, els interlocutors dels ecologistes han explicat que la postura de lase centra en; que es deixin descarregar els camions que han pactat per aquesta setmana i que no seria en la zona més propera a la bassa i també poder-se reunir amb l'Ajuntament de Llinars del Vallès per arribar a un acord.La segona proposta que fa la propietat és l'a les persones acampades, fent que assumeixin la sanció referent a l'incompliment del contracte.De la conversa d'aquest migdia se'n deriva, segons els impulsors de Salvem la bassa, que la propietat reconeix la riquesa iimportància d'un espai com la bassa, "però no està disposada a renunciar als beneficis que en treu". Pels ecologistes s'evidencia que aquesta comprensió "no resulta tan clara, per ells el capital va per damunt de tot".Amb aquests ítems damunt la taula les persones que defensden salvar la bassa de la bóbila en l'que faran aquest vespre decidiran quina estratègia seguiran, però tenen clar que es mantindran en la lluita perquè no es perdi la bassa i perquè el capital i el benefici d'uns pocs no estigui per damunt de la majoria.La propietat, acompanyada del seu advocat, ha declinat fer declaracions fins que no s'hagi reunit amb l'Ajuntament de Llinars del Vallès.