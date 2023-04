El Circ Cric torna més sostenible que mai amb espectacles i passejades per descobrir i respectar la natura

El Circ Cric ha reprès l'activitat aquest cap de setmana. Va començar divendres amb l'espectacle 'Yal·lah' de la companyia Baró d'Evel, que es presentarà als camps de refugiats del Líban en una de les expedicions de Pallasso sense Fronteres. De fet, els beneficis que es van recollir a la taquilla es destinaran a aquesta ONG. Homenatge als pallassos que feien riure els avis Aquest diumenge la programació ha continuat amb l'espectacle 'Que Bèstia!', que en paraules del seu director, Tortell Poltrona, "és un homenatge als pallassos que van fer riure els nostres avis". "Aconseguim que els nens, pares i avis s'ho passin molt bé", ha lloat Poltrona. Passejada pel bosc de ribera per fomentar el respecte Just abans de funció, a dos quarts d'onze del matí, unes 25 persones s'han apuntat a la passejada que cada cap de setmana ofereixen expertes en educació ambiental de l'ADEMC per descobrir els "encanteris" de la natura que envolta el circ. L'encarregada de fer l'excursió pel bosc de ribera ha estat la Carme Clopés, que en declaracions a l'ACN ha explicat que un dels principals objectius d'aquesta activitat és "fomentar el respecte a través del coneixement del bosc". "Cal pensar que hi som de pas, que som convidats i que, per tant, l'hem de cuidar amb cura i respecte", ha resumit. Els participants són convidats a buscar i descobrir quines coses del bosc tenen relació amb el circ. "Sempre són una sorpresa les passejades perquè mai sabem què trobarem durant l'excursió pel bosc", ha relatat tot celebrant la curiositat dels més petits. Nens juguen a fer equilibris durant la passejada pel voltant del Circ Cric Foto: Carola López / ACN Sortir de l'ambient urbà per viure en harmonia De fet, segons el director i fundador del Circ Cric, "el més important és poder sortir d'aquest ambient urbà que ens domina per poder tenir la sensació de viure una mica amb harmonia per poder lluitar pel nostre futur". Poltrona ha detallat que aquest any han aconseguit abastir el circ únicament d'energies renovables. "Som una activitat cultural que no té massa petja en el sistema i intentem que els nens s'adonin d'aquesta harmonia", ha resumit tot exigint "als governs que deixin de parlar de coses absolutament banals i que facin alguna cosa". "El planeta ja no el salvarem, però ens hauríem de salvar la humanitat", ha reflexionat. En ser preguntat per la programació d'enguany ha destacat que, com a novetats, hi haurà una Sound System amb dotze hores de música i una ballada de swing. A més ha afirmat que "hi haurà més pallassos que mai". Marcel Gros, La Bleda, Guillem Albà, Claret Clown, Jack Hulon, Tortell Poltrona i Jordi Beltran, seran els plats forts.

