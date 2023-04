Ingressa a presó un home que va cometre robatoris violents a comerços d'Arbúcies l'últim trimestre del 2022

L'atracador prioritzava assaltar establiments de pobles petits, situats en àrees rurals o boscoses, per tenir més opcions de fugida. Un cop fixat l'objectiu feia vigilàncies, en alguns casos diverses hores, per establir rutines i saber quanta gent hi podia haver a l'interior de local.

El lladre sempre duia roba fosca i ocultava la cara amb un casc de moto i s'esperava amagat fins que creia que podia cometre el robatori amb poc risc. Llavors entrava a l'establiment, intimidava els treballadors amb una pistola simulada i buscava diners en efectiu. Després obligava els empleats a entrar en algun despatx per evitar que poguessin aportar informació sobre la seva direcció de fugida.

Els investigadors van detenir l'home a Arbúcies el 28 de març. L'endemà van fer una entrada i escorcoll al seu domicili i hi van torbar diverses peces de roba de les utilitzades durant els robatoris, així com la pistola simulada amb la qual intimidava els treballadors.