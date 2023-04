L'alcaldable socialista de Riells i Viabrea presenta les persones que l'acompanyaran en la candidatura

L'expresident José Montulla amb Cristina Martínez, alcaldable del PSC as Riells i Viabrea Foto: PSC Riells i Viabrea

La candidata socialista a l'alcaldia de, ha presentat aquest cap de setmana les persones de la població que l'acompanyaran en la llista per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig, procedents de diversos sectors.En l'acte, al qual hi van assistir un centenar de persones, Martínez ha comptat amb el suport de l'expresidenti del diputat al Parlament. Després de presentar al seu equip, l'alcaldable socialista va dibuixar els eixos principals del seu programa. En relació amb la seguretat, la candidata ha explicat que els plans de la Generalitat per incrementar en 8 agents el número de mossos a Santa Coloma de Farners no és una solució per a Riells, donada la distància entre els dos municipis. Per això, Martínez reclama una, o bé incrementar els recursos de la policia local.Cristina Martínez ha reclamat millores en els equipaments educatius–per finalitzar amb els alumnes amb barracons a la població-; posar més recursos i atenció en la neteja i el manteniment de carrers i jardins; més metges per incrementar la qualitat assistencial i, per últim la millora de la connectivitat. En aquest apartat ha reclamat "una major freqüència de pas de trens que parin a Riells i Viabrea, així com un bus urbà que permeti a tots es veïns i veïnes del poble desplaçar-se als principals serveis i equipaments del municipi".