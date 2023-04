«Sabem el que necessita la gent de Sant Celoni i la Batllòria, sabem el què cal fer i com fer-ho»

"La llista ofereix un equip preparat per governar que suma la força de l'experiència, la força del present i la il·lusió del futur" ha destacatque ha assegurat que tots els membres de la candidatura tenen, "sabem el que necessita la gent de Sant Celoni i la Batllòria, sabem el què cal fer i sabem com fer-ho".Vallhonesta ha avançat durant la presentació de la candidatura que "tenim projectes que generaran prosperitat econòmica, seguretat i benestar per la nostra gent". Ha insistit que cal posari que cal un ajuntament que assumeixi responsabilitats, en aquest sentit, ha dit que calen inversions en educació, sanitat, seguretat i serveis per la gent gran. També ha reclamat al Govern de la Generalitat que "compleixin amb Sant Celoni i facin el que els pertoca" en referència a la creació d'un nou CAP a la Forestal, la recuperació les Urgències pediàtriques, construir una residència per la gent gran i fer el nou edifici de l'escola Pallerola.L'i ara candidat amb Vallhonesta ha posat en valor la feina dels socialistes "nosaltres som capaços de mirar lluny, de tenir ambició i a l'hora sabem cuidar de la gent, preocupant-nos dels problemes reals". Ha defensat la política que escolta i que està al costat dels ciutadans.Castaño considera que en aquests darrers vuit anys s'hani ha destacat que el que es necessita ara és "un poble ordenat, net, segur, i que doni oportunitats als nostres fills perquè puguin treballar i viure aquí". També ha defensat que Sant Celoni té moltes coses per tenir un gran futur, però perquè sigui així cal "un, amb empenta, amb projectes, amb un ull mirant al present i l'altre mirant al futur". I s'ha mostrat convençut que això només és possible amb un govern socialista.El PSC aquest dissabte a la plaça Rafael Ferrer de Sant Celoni, ha fet l'acte de presentació on s'han donat a. Eduard Vallhonesta i Joan Castaño, el tàndem que encapçala la llista, s'han encarregat d'anar presentant un per un cada un dels integrants. En total,, entre titulars i suplents, el màxim de noms que es poden posar en una llista electoral a Sant Celoni i la Batllòria. L'acte de presentació ha acabat amb una fotografia de tota la candidatura.