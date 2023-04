Alternativa vol ser la clau que el 28‑M obri totes les portes de l'Ajuntament de Sant Celoni

candidatura àmplia, un projecte de present i de futur. És un espai polític que vol comptar amb tothom i treballar per millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. Aglutina persones i moviments d'esquerres i molt divers "sense respondre a unes sigles de cap partit en concret." Diuen que a Sant Celoni fa molt temps que no passen coses bones i que les famílies no se senten acompanyades "farem sentir la veu de totes les persones que formem part de Sant Celoni i la Batllòria. Un poble on tothom se senti orgullós i integrat".



Manifesten que volen treballar per la igualtat i l'atenció a la diversitat. A Sant Celoni i la Batllòria hi ha un gran teixit associatiu "cal que l'Ajuntament abordi la igualtat des d'una perspectiva transversal, incorporant aquesta mirada a totes les polítiques públiques". En aquest sentit assenyales qüestions com la taula de coeducació, més recursos a la comunitat LGTBI, un ajuntament compromès en desplegar una estratègia integral de tipus feminista i antiracista "que Sant Celoni i la Batllòria sigui un poble segur on tothom si senti part activa".



Albert Planas també ha posat en valor l'espai públic "un espai comunitari on el poble brolla de vida i on la cultura popular floreix. Per això cal vetllar per fer places, carrers i parcs que siguin llocs nets, amables i accessibles". Pel jove integrant d'Alternativa és urgent acabar amb la política de prohibició que caracteritza l'ajuntament actual.



Treballar des d'Alternativa també comporta treballar pel jovent "l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria fa massa temps que governa d'esquena als joves del poble. Fa tants anys que ho fa així que molts joves de Sant Celoni i la Batllòria ha esdevingut un poble dormitori", assegura Planas. També remarca que gràcies als joves organitzats han pogut recuperar un casal popular o fer festes majors segures esmenant el model d'oci "que no ens té en consideració". Amb la integració de part del jovent organitzat al projecte d'Alternativa es trencarà amb aquesta relació d'avui per sentir-se arrelats al poble.

Continua sense desvetllar-se la incògnita de qui encapçalarà laque es presentarà a les eleccions municipals el. El resultat de l'equació no se sabrà fins divendres vinent. De moment, només s'ha avançat que el seixanta per cent de la llista no ha participat mai en política. L'acte d'aquest divendres al vespre ha servit per donar per inaugurat de manera oficial el local que aquesta formació política de l'ha obert, al centre de Sant Celoni, per preparar la campanya electoral."Alternativa ha nascut per sumar, uni ambiciós perquè tenim molts reptes al davant", va dir, cap de llista a les darreres eleccions municipals. Va insistir que es tracta d'una candidatura celonina per a Sant Celoni i la Batllòria "des dels barris, des de les places i des dels carrers". Neix per ser una candidatura i també un moviment."Sant Celoni no ha avançat i. L'equip de govern ens diu que les fórmules de fa trenta anys no valen, però vivim encallats en el passat i les maneres per aconseguir continuar a la butaca són les mateixes. Calen idees.", ha dit el regidor. Al seu parer s'han deixat escapar oportunitats per Sant Celoni per fer el municipi. "Hauríem de ser un poble referent per a les persones, l'habitatge, la mobilitat, promoció saludable de l'entorn. N'estem farts i ja n'hi prou", ha reblat el regidor. També ha dit que des de la sala de plens s'han pogut adonar com "s'ha donat l'esquena als treballadors municipals i que aquestde fer política està". Garci assegura que Alternativa serà la clau que obrirà tots els panys.Alternativa