Sant Hilari Sacalm acull la primera Jornada Territorial de les Pràctiques Artístiques Contemporànies

Sant Hilari Sacalm serà la seu de la primera Jornada Territorial de les Pràctiques Artístiques Contemporànies de les comarques gironines que s'organitza en el marc de l'11a edició del Dia Internacional de l'Art. La sostenibilitat serà l'eix d'aquesta jornada amb la intenció de compartir experiències i eines per contribuir a un futur més sostenible.

En aquestes jornades, que es faran el divendres des de les deu del matí fins a dos quarts de set de la tarda, es vol crear aliances entre artistes per mostrar la riquesa de l'art gironí a través d'un tema d'interès que permeti compartir idees. Amb això, tan el municipi d'acollida, com el fil conductor canviarà cada any per repartir les jornades arreu del territori gironí.

Durant la primera jornada que es farà a Sant Hilari Sacalm, hi haurà figures expertes en l'àmbit de la sostenibilitat com ara la comissària Blanca de la Torre, projectes com la Fundación Cerezales o la Càtedra del Bosc de la Universitat de Girona (UdG) i l'ONG Sèlvans.

A més, els artistes Ivó Vinuesa, Edgar Massegú, Agostina Laurenzano o Ona Trepat explicaran algunes de les seves experiències relacionades amb l'art i la sostenibilitat. En les jornades també s'hi ha sumat el festival Sismògraf d'Olot, un dels referents en la difusió de l'art, el moviment vinculat al paisatge.