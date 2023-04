Esquerra Breda presenta la llista per les municipals del 28‑M

ha presentat el conjunt de persones que formaran part de larepublicana per a les properes eleccions municipals del mes de maig. L'actual alcalde,, tornarà a encapçalar la candidatura. L'acte s’ha celebrat a la sala polivalent del Centre Cívic 1 d'Octubre de Breda. L'objectiu ha sigut presentar els 21 noms que conformen el conjunt de la llista electoral:Han intervingut a l'acte dues de les noves incorporacions,, per explicar per quins motius s'han acabat acostant a aquest projecte municipal. També han intervingut els tres primers membres de la llista., en tercera posició, ha parlat de les polítiques de Cultura i Patrimoni impulsades els darrers anys. La número dos de la candidatura,, ha explicat també l'acció de govern des de les seves àrees i els seus projectes de futur. Finalment, ha tancat l'acte l'alcalde Dídac Manresa.Manresa ha volgut posar de relleu que aquest és uni, alhora,. "Aquesta llista ha de servir per continuar endavant amb el canvi iniciat fa vuit anys enrere", ha dit Dídac Manresa fent referència als dos mandats que porta ERC al capdavant del govern bredenc. "Som capaços d'incorporar noves veus a aquest projecte col·lectiu i, al mateix temps, mantenir un equip cohesionat", hi ha afegit.La llista incorpora persones implicades en diverses entitats locals, com és el cas d', presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda; Susanna Vila, presidenta de l'associació Dones de Breda, i, president de la Penya Barcelonista de Breda.