La candidatura socialista: «Un equip preparat per governar»

Llista del PSC de Sant Celoni i la Batllòria

Elpresenta una llista que, segons han manifestat els seus responsables, "combina els millors requisits per governar, l'experiència dels que repeteixen amb la preparació i l'empenta de les noves incorporacions".està convençut que "tenim un gran equip, amb dones i homes molt divers, amb capacitat i preparat, però sobre tot tenim un equip compromès amb Sant Celoni i La Batllòria".no dubte en afirmar que "és un equip preparat per governar des del primer dia".La candidatura encapçalada pel tàndem que formen Eduard Vallhonesta i Joan Castaño compta amb un bon nombre de cares noves, entre els deu primers llocs. D'entre les cares noves, destacaque ocupa el quart lloc, és una tècnica en direcció i gestió hotelera i enamorada del Montseny. Diuen que té molt clar que el progrés econòmic i la preservació de la muntanya no són incompatibles i sap com s'ha de gestionar. Dedes de les files socialistes en destaquen que és exemple d'esforç i superació i s'ha format en empresarials i intel·ligència de negoci, ocupa el setè lloc i la segueix, un jove emprenedor que aposta per un municipi més ecològic. En el novè i desè lloc, hi ha dues cares més de renovació,, voluntària, entre d'altres, de l'ADF, i, president del comitè d'empresa de Renolit, un sindicalista que lluita pels drets dels treballadors.Les novetats d'aquesta candidatura se sumen a l'experiència deque actualment, formen part del grup municipal socialista a l'ajuntament. Tots tres han treballat aquesta legislatura des de l'oposició i "coneixen a la perfecció les mancances del municipi i com s'ha de gestionar el consistori". Una experiència que aporta de forma notable Joan Castaño que va ser alcalde de Sant Celoni durant vint-i-un anys.La llista la tanca un altre tàndem, el que formen, persones conegudes al municipi per la seva forta vinculació amb la cultura popular, tots dos formen part del grup del ball de Gitanes.Es tracta, asseguren, d'una candidatura que compta amb el màxim de persones que s'hi poden sumar, 17 titulars i deu suplents. La consideren una llista completa, àmplia i diversa i recorden que s'hi apleguen persones de tots els barris de Sant Celoni i la Batllòria, amb diferents sensibilitats, edats i formacions. "Tot això, amb un objectiu: oferir als veïns i veïnes el millor govern que pot tenir Sant Celoni i la Batllòria".1. Eduard Vallhonesta Alarcón2. Joan Castaño Augé3. Míriam Teruel Navarro4. Sandra Navarro Codinas5. Josep Capote Martín6. Diego Fernández Pinto7. Patrícia Román Martínez8. Isaac Gunyalons9. Rosa Planchart Soler10. Eloi Ramírez Domingo11. María José García Delgado12. Iván López Martínez13. Clemen Gutiérrez Arriaga14. Matías Martínez Llana15. Elvira Alberto Pujante16. María Rodríguez Fuentes17. Antonio García GutiérrezSuplents1. Lamin Jammeh Sanneh2. Laura Àlvarez Pulido3. Brauli Ruiz Retamero4. Dolors Amador García5. José Jurado Herrero6. Montse López Sánchez7. José Luis Domínguez Nuño8. Manuel León Fernández9. Pepi Platero Masero10. Pedro Checa Rubio