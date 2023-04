Les escoles de dansa de Sant Celoni fan xarxa per fer visible l'art de ballar

Tallers i classes gratuïtes

vol posar en valor eli celebrar-lo com cal. És per això, que des de l'Ajuntament s'ha organitzat un seguit d'actuacions en les quals les escoles de dansa de Sant Celoni faran xarxa:. "La dansa a Sant Celoni està consolidada, té molta força i cal aprofitar el talent", ha manifestat aquest migdia l'alcalde de Sant Celoni,, en la presentació de la programació que anirà del 19 d'abril al 7 de maig. Es calcula que entre totes les escoles superen les cinc-centes persones que estan interessades en fer dansa.Les activitats començaran el 28 d'abril amb Ballem al carrer!, a la plaça de la Vila. Hi haurà la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dansa, a càrrec d'alumnes de Contrajazz, una ballada coreogràfica col·lectiva en la qual s'ensenyaran els passos molt senzills perquè tothom pugui ballar, una exhibició de dansa dels alumnes de l'Escola Contrajazz i l'actuació de la companyia de danses urbanesEl Dia Internacional de la Dansa tindrà continuïtat el dissabte 29 d'abril a la plaça de l'Església amb una Mostra de Dansa al carrer, amb l'Escola de Dansa Núria Ventura.Més activitat el diumenge 7 de maig, a les 11 del matí, al Teatre Ateneu amb Núria Ventura i Margarita Ponce compartint l'art de la dansa. I a les 5 de la tarda laamb les escoles Contrajazz, esther Cortés, La Fresh Company, Tot Dansa, petit Pas, Tempo Ballet, Universal Dance School i Heidi Consegal.Del 19 al 21 d'abril es duran a terme tallers de dansa a les escoles amb l'escola de Dansa Contrajazz i es prepararà una coreografia col·lectiva amb l'alumnat de 4t i 5è de primària. I del 24 al 28 d'abril amb l'Escola de Dansa Núria Ventura i Margarita Ponce Estudi de Dansa es faran classes gratuïtes per a infants a partir de 3 anys, joves i adults.Les responsables de les diferents escoles de dansa de Sant Celoni en el decurs de la presentació han manifestat el seu desig que la dansa tingui més presència a les escoles per perdre la visió elitista que a vegades encara té.