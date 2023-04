La Primavera Cultural omple els caps de setmana d'abril i maig a Sant Hilari

La regidoria de Cultura de l'impulsa la primera edició de laamb la idea d'oferir propostes de diferents disciplines culturals des del 14 d'abril fins al 21 de maig. És una iniciativa que va néixer just abans de la pandèmia i, amb els cartells i tot preparat, es va haver de suspendre. L'objectiu és omplir els caps de setmana de cultura, apropar-la a la ciutadania, atraure visitants, donar veu a la cultura local i tenir oferta en tots els sectors culturals: música, art, teatre, literatura, poesia, dansa, circ, cinema, fotografia, gastronomia i cultura popular.La Primavera Cultural començarà aquest divendres amb lesde les pràctiques artístiques contemporànies de les comarques gironines organitzades per Bòlit-Centre d'Art Contemporani i Excèntrica Aula-Taller d'Art. Les ponències giraran al voltant de l'art i la sostenibilitat. A la tarda continuarà la jornada artística i també tindrà lloc la presentació del llibre Sense càstig a càrrec dels autorsDurant aquest cicle d'activitats culturals, hi haurà teatre amb l'espectacle L'home orquestra d'en, poesia amb l'o la projecció de la pel·lícula Suro, guanyadora dels Premis Gaudí. També hi haurà circ, música, literatura, classes obertes de dansa, un taller de fotografia o una mostra de cultura popular hilarienca amb els geganters, sardanistes i bastoners.El diumenge 21 de maig es posarà punt final a la Primavera Cultural amb el concert de l'i el cicle Pel maig teatre a raig. Els actorscelebraran que la seva obra Terapèutic arriba a la funció número 55.