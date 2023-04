Neix ItineraRius, un nou cicle de caminades pels entorns fluvials del Besòs i la Tordera

Aquest diumenge 16 d'abril se celebrarà la primera caminada dins el, que han posat en marxa eli la, a l'entorn del riu Tordera al seu pas per. La passejada iniciarà el seu recorregut a dos quarts de deu del matí a la zona esportiva del Temple.Es tracta d'una ruta circular i guiada, d'uns 7 km de longitud i de baixa dificultat, durant la qual es descobrirà(com ara els molins del Bacó i del Pedrenyal, o les antigues fàbriques de can Ginyau i can Guarro) i natural de la zona. Un altre dels punts d'interès de la caminada serà una breu visita guiada per dins de les instal·lacions de l'Estació Depuradora d’'igües Residuals (EDAR) Santa Maria de Palautordera.L'activitat, apta per a tots els públics, és gratuïta, tot i que per prendre-hi part cal formalitzar la inscripció prèvia abans del divendres 14 d'abril. Els participants rebran avituallament i una bossa de regal.ItineraRius neix amb l'objectiu d'acostar d'una manera respectuosa i conscient la ciutadania als rius de les conques del Besòs i de la Tordera, descobrint camins fluvials plens de patrimoni natural, hidràulic i històric, així com de biodiversitat, dotant així de valor afegit la part esportiva d'aquest tipus d'activitats.