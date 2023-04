Els Ajudants d'Ofici Forestal del Baix Montseny reclamen que se'ls contracti tot l'any per fer prevenció d'incendis

El col·lectiu d'(AOF) està compost actualment per gairebé 400 persones, una part dels quals estan destinats als parcs del Baix Montseny. La seva tasca és la de donaren el pic de més incendis a Catalunya. Normalment, treballen de mitjans de juny a mitjans de setembre, però enguany, a causa de l'alt risc d'incendis, s'incorporaran l'1 de juny i deixaran de treballar el 30 de setembre.Unaque dificulta l'estabilitat. "Demanemfent prevenció perquè els incendis s'apaguen a l'hivern", afirma el portaveu dels AOF,. A més, reclamen; formen part del grup salarial E (el més baix de l'administració) per fer tasques "a primera línia de foc" i tenen menys descansos que els Bombers.

En mig d'un context d'emergència climàtica com l'actual, amb fenòmens meteorològics i climàtics cada cop més extrems, el col·lectiu AOF demana que la Generalitat el contracti tot l'any i no només tres mesos a l'estiu (com és habitual) o quatre (com passarà aquest any). Lamenten que la temporalitat de la feina fa que molts treballadors exerceixin poc temps d'AOF i hi hagi molta rotació de personal nou. Una realitat que també provoca que hi hagi "falta d'experiència".

Consideren que els gairebé 400 AOF que contracta cada estiu la Generalitat de Catalunya podrien donar suport als prop 90 treballadors fixos de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF). "No volem trepitjar cap competència d'altres equips, però creiem que és molt necessari tenir més personal per fer prevenció durant l'hivern i podríem fer tasques de suport", detalla el portaveu dels AOF, Joel Martorell, que fa divuit anys que és al col·lectiu. Aquestes tasques consistirien a netejar els boscos, fer franges de perímetre entre urbanitzacions i zona forestal o adequar camins i pistes, entre d'altres.

El seu suport s'afegeix a totes set regions d'emergència de Bombers: Centre, Girona, Lleida, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre.