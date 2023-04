Municipals del 28‑M: què hi ha en joc a Sant Celoni?

Qui és l'alcalde de Sant Celoni i com aspira a ser elegit?

Quins són els principals aspirants a rellevar Garcia?

Quins seran els grans debats en la campanya a Sant Celoni?

Cada cop falta menys per les eleccions municipals. Afins al moment quatre partits han anunciat que es presentaran en uns comicis -es preveu que el 28-M en siguin cinc- en quèvol mantenir l'alcaldia obtinguda fa quatre anys, encara que lluny de la majoria absoluta. El partit torna a confiar enper seguir pilotant el futur del municipi.Aquests són tots els elements que estan en joc el proper 28-M a laRaül Garcia és alcalde de Sant Celoni des de fa quatre anys. Va arribar al càrrec després de guanyar les eleccions municipals del 2019 aconseguint sis dels disset regidors possibles. Lluny de la majoria absoluta que a l'Ajuntament de Sant Celoni s'estableix en nou regidors. Per tant, fa quatre anys va tocar pactar. Hi havia diverses opcions per governar la capital del Baix Montseny i, finalment, es va arribar a l'acord de sumar les tres regidories que havia aconseguit ERC. Després d'una legislatura d'experiència, Garcia ha decidit mantenir el gruix del seu equip pels reptes del futur, però també ha fet canvis en els primers llocs de la candidatura per intentar millorar el resultat . Pel candidat de Junts es tracta d'un projecte dei dei, com ha dit en tots els actes de precampanya "tenim l'esperit de reconnectar amb l'entorn amb polítiques de sostenibilitat, d'identitat, de promoció, d'embelliment i ser referents com a capital del". Tampoc no ha defugit del compromís "infal·lible" amb la llibertat de Catalunya.En les eleccions del 2019, ja es va demostrar que aconseguir l'alcaldia de Sant Celoni no seria una tasca fàcil. El PSC que presentava una nova cara al capdavant ambva sumar cinc regidors i, per tant, el que més a prop es va quedar de la lluita per l'alcaldia. Altres dos partits van entrar a l'Ajuntament de Sant Celoni: la CUP i ERC, tots dos amb tres regidors. El proper 28-M el PSC està convençut que pot fer el tomb i torna a presentar a Vallhonesta com a cap de llista però amb, alcalde durant 21 anys, com a número dos i fent un tàndem per recuperar el govern per als socialistes . Per la seva banda, la CUP es presentarà sota la plataforma Alternativa i, a poc més d'un mes i mig de les eleccions municipals encara no han anunciat qui encapçalarà la candidatura. ERC presenta una cara nova, Fernanda A. Crovara . Els dos partits busquen un bon resultat que els obri la porta a tot.

Sant Celoni, un municipi que supera els 18.000 habitants però que ha de disposar serveis com si en tingués 20.000, sembla que tothom està d'acord en què cal fer-li una bona endreça. Per tant, la redacció d'un nou POUM serà una de les prioritats. Un Pla d'Ordenanció Urbanística Municipal que ha de transformar Sant Celoni en més verd i més sostenible. També es posarà sobre la taula la necessitat de tenir un poble més net amb la posada en marxa del porta a porta i més segur amb l'ampliació de la plantilla de la Policia Local, sense oblidar les millores que cal fer als barris, la qüestió de l'habitatge i, sobretot, quin ha de ser el futur de la Batllòria. A banda de tots aquests temes de més envergadura a Sant Celoni tothom espera, més aviat que tard, poder disposar d'una piscina municipal descoberta, un debat que s'eternitza.

Quines són les principals novetats respecte les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de Sant Celoni

Una de les principals novetats, sempre que no hi hagi sorpreses d'última hora, és que hi haurà menys candidatures que l'any 2019. De sis es passarà a cinc ja que no s'espera que es presenti Ciutadans. Si és així, els celonins i les celonines el 28-M hauran de triar entre Raül Garcia (Junts), Eduard Vallhonesta (PSC), Fernanda A. Crovara (ERC) i els candidats o candidates que decideixin presentar Alternativa ique, de moment, no ho han fet saber. Una cursa per l'alcaldia de Sant Celoni amb dos noms coneguts i probablement tres de nous.Les majories absolutes al govern municipal de Sant Celoni ja fa temps que s'han acabat. A partir del 28-M sobre el paper tampoc no està clar que cap partit sumi com a mínim nou regidors i, per tant, els pactes seran necessaris. Un dels gran interrogants de les eleccions municipals és si Junts serà capaç de millorar el resultat del 2019 i serà el principal partit amb possibilitats per seguir governant.Tocant-los els talons el PSC, amb el convenciment que ha arribat el moment de recuperar el govern que han tingut durant tants anys. Que hagin recuperat l'exalcalde no és cap casualitat per mirar de mobilitzar el vot socialista.Alternativa (CUP) que fa quatre anys va ser tercera força però sense aconseguir les seves expectatives -fins i tot van perdre un regidor- es presenta com l'esquerra transformadora a través d'un projecte municipalista, però sempre amb el dubte de si voldran entrar a formar part d'un govern o no.ERC, per la seva banda, amb Fernanda A. Crovara, que ha substituït Josep Maria Gayolà poc després de fer-se la presentació, és una cara nova i jove que vol ser decisiva amb un munt de portes obertes a banda i banda i no renuncien a res.Finalment, Podem serà una incògnita.L'any 2022 el municipi va tancar amb 18.285 habitants.17 regidors i regidores.Del 66,07% de l'electoratSí, JuntsxCat va pactar amb ERC per fer un govern amb majoria absoluta.