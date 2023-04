Es tanca temporalment per sequera el campament juvenil del Parc del Montnegre i el Corredor

El campament juvenil El Solell del Corredor tancarà temporalment després d'aquesta Setmana Santa per manca d'aigua. La situació climatològica dels darrers anys i l'extracció d'aigua dels pous, tot i que mesurada, fa que el nivell de l'aigua hagi disminuït molt.

El campament juvenil El Solell del Corredor és una instal·lació destinada a la realització de les activitats d'acampada per a entitats infantils i juvenils. Per al seu funcionament disposa d'aigua de pou clorada, amb dos mòduls amb lavabos i dutxes (dos sanitaris adaptats per a persones amb discapacitat), piques per rentar, fonts i un petit aixopluc equipat per cuinar.

L'aigua utilitzada en el campament juvenil prové de mina i concretament de dos pous que han patit una davallada de nivell a causa de la sequera dels darrers anys i de la seva explotació. La tardor passada ja va ser necessària l'aportació de 20.000 litres d’aigua de xarxa per acabar la temporada de tardor-hivern tant del campament com de l'Àrea d'esplai del Corredor.

Atès que les previsions no apunten a cap canvi de tendència d'aquest escenari d'insuficiència de pluges continuada, resulta imprescindible adoptar mesures. Per aquest motiu, des del Parc del Montnegre i el Corredor s'ha pres la decisió de tancar el campament juvenil preventivament després de Setmana Santa i anul·lar indefinidament les reserves de grups d'entitats juvenils i infantils.

L'obertura anirà condicionada a la recuperació dels pous i de la sortida del nivell catalogat d'excepcionalitat segons l'Agència Catalana de l'Aigua per a aquesta zona. De moment, l'Àrea d'esplai seguirà oberta perquè les activitats que s'hi desenvolupen tenen un consum d'aigua força menor, tot i l'elevada intensitat d'escoles que concerten reserves per fer ús d'aquest espai.