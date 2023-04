Aprovat el projecte bàsic i d'execució del nou Casal de la Gent Gran

La darrera sessió ordinària del Ple municipal va aprovar inicialment el projecte bàsic i d'execució del nou equipament municipal destinat a

El projecte defineix aquest nou equipament com un espai multigeneracional inserit al teixit social de la vila que permeti respondre tant a les necessitats actuals com a les que pugui haver-hi en els anys vinents. El projecte proposa conservar l'edifici actual de la Cambra Agrària mantenint les dues plantes, tot habilitant la planta baixa per a la gent gran, i el primer pis per a tasques administratives. La zona edificada envoltarà una part central enjardinada.

El nou equipament comptarà amb sala d'actes, sala d'activitats físiques (sala polivalent 1), taller (sala polivalent 2), sala de formació (sala polivalent 3), espai recreatiu, sala d'administració, magatzem, despatx, consergeria i lavabos. El pressupost d'execució és de 2.217.173 euros, i es preveu que les obres durin uns 15 mesos.