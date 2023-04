Els bombers aixequen l'helicòpter per aturar un foc a Sant Celoni

Els Bombers de la Generalitat han utilitzat l'helicòpter per aturar un incendi que s'ha ocasionat al camí de Campins, a Sant Celoni, en un indret on no hi podien accedir els camions. L'avís s'ha rebut quan passaven cinc minuts de la una del migdia. També s'hi ha treballat amb mitxilles d'aigua. Cap a les tres de la tarda les tres dotacions terrestres que hi han actuat s'han retirat del lloc on s'ha ocasionat el foc de vegetació.



El vol dels helicòpters ha generat expectació als veïns de Sant Celoni, sobretot els de la zona del Pertegàs, en veure el vol baix de l'helicòpter dels bombers transportant una cistella d'aigua, com un senyal inequívoc que hi havia un incendi. Els bombers han assenyalat que s'ha tractat d'un foc de petites dimensions afectant una superfícies aproximada de 2.500 metres quadrats.