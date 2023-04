El PSC ha fet una piulada lamentant la seva mort

⚫️ Lamentem la mort del company Juanjo Ferreiro, destacat fundador del PSC, dirigent obrer i activista veïnal, que va ser regidor socialista a l'Ajuntament de Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya durant la primera legislatura de la democràcia.



Descansi en pau 🌹 — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) April 6, 2023

, destacat fundador del, dirigent obrer i activista veïnal, ha mort avui a l'Hospital de Sant Celoni on estava ingressat. L'any 1980 va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya en la primera legislatura de la democràcia i el 1983 va ser escollit regidor de l'Ajuntament de Barcelona.Entre el 1985 i el 1995 va ser regidor-president del Consell Municipal del Districte de Nou Barris, càrrec des del qual. El 1995 entrà a treballar amb el Comissionat de l'Alcaldia per als Drets Civils, des d'on va promoure la creació d'òrgans com Consell Municipal d'Immigració i el Consell Municipal del Poble Gitano.Juanjo Ferreiro va néixer a Lugo l'1 d'abril de 1944 i des de feia anys vivia al municipi baixmontsenyenc de Campins. Acabava de fer 79 anys d'edat.