L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental reactiva el PuntCoop de La Clau a Sant Celoni

Aquesta primavera l'recupera els punts d'assessorament gratuït en cooperativisme i economia social i solidària, en vuit municipis de la comarca. Els PuntsCoop funcionaran sota demanda i tots els serveis que s'ofereixen són gratuïts.D'aquesta manera, l'Ateneu vallesà fa una passa més en el seu objectiu d'estendre's arreu de la comarca. La pandèmia va aturar en sec la presencialitat d'aquestes subseus descentralitzades i a partir d'ara els PuntsCoop estaran ubicats a Caldes de Montbui (Coop70), Cardedeu (La Fresca), Granollers (Can Muntanyola), la Garriga (Can Raspall), Mollet del Vallès (Casal Cultural), Montornès del Vallès (Centre Juvenil Sputnik),i la Vall del Tenes (El Kaliu, de Lliçà de Vall).Elssón els espais de referència i d'atenció presencial a demanda de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. Qualsevol persona s'hi pot adreçar per rebre acompanyament gratuït i a mida per a crear el seu projecte cooperatiu o bé consolidar-lo.És a dir, si algú vol emprendre col·lectivament, crear una cooperativa de treball, de consum, o de qualsevol mena, millorar la viabilitat del seu projecte, prendre les decisions de manera més democràtica, incorporar la perspectiva feminista, transformar la seva SL en cooperativa, conèixer recursos de l'Economia Solidària de la comarca, etc. El seu PuntCoop més proper és el lloc on concertar una cita amb una tècnica de l'Ateneu Cooperatiu i rebre assessorament.A més, als Punts Coop, l'Ateneu Cooperatiu hi tindrà la facilitat de poder programar o dinamitzar activitats per a la divulgació, l'enxarxament o lai les necessitats detectades.