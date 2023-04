Junts per Sant Celoni i la Batllòria aprova la llista de 27 noms per les municipals del 28‑M

Un equip ampli i divers

ja ha tancat la llista de 27 noms que concorrerà a les eleccions municipals del pròxim. Raül Garcia, candidat a la reelecció com alcalde de Sant Celoni l'ha donada a conèixer aquest dimarts al vespre en el marc d'una assemblea oberta i que va rebre l'aval de la militància present. L'assemblea també va servir per inaugurar el local de campanya situat al carrer Major del municipi.La candidatura que encapçalaràtindrà una barreja de continuïtat i renovació en els primers llocs de la llista.repetirà com a número dos,s'estrenarà i ocuparà el néro tres, també segueixi s'estrenaque serà el número cinc,continua is'estrenarà entrant a la candidatura coma número set iserà el número 8 de la llista. A la llista no hi són dos dels regidors actualsJunts per Sant Celoni i la Batllòria actualment ostenta l'alcaldia compartint govern amb ERC. Tenen sis regidors dels nou que donen la majoria a la qual aspiren poder-hi arribar amb el lema de campanya "".Raül Garcia ha manifestat que la llista va més enllà dels noms "som tots perquè el". Reconeix que fer una llista no és fàcil perquè hi intervenen molts factors i perquè figurar-hi o no "és fer un pas de compromís polític i de valentia que sempre és difícil de fer ja que, a partir d'aquest moment ens posaran una etiqueta". En qualsevol cas, assegura que és un equip ampli, divers i obert a tothom.El candidat de Junts defensa que en els darrers quatre anys s'ha fet molta feina i bona i ara s'ha d'acabar amb projectes que ja estan a punt "sempre en positiu perquè volem que Sant Celoni i la Batllòria brilli".Per Garcia es tracta d'un projecte dei dei, com ha dit en tots els actes de precampanya "tenim l'esperit de reconnectar amb l'entorn i ser referents com a capital del". Tampoc no ha defugit del compromís amb la llibertat de Catalunya.Entre les actes de campanya que pensen portar a terme n'hi destaquen tres. Un a l'inici de la campanya electoral, un acte central a la Batllòria i un acte de cloenda amb un sopar multitudinari a Sant Celoni. També faran trobades sectorials, entre d'altres accions.