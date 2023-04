Del 7 al 9 d'abril Hostalric celebra la 26a Fira Medieval

Aquest any 2023 torna la. I ho fa el 7, 8 i 9 d'abril amb la seva 26a edició. Durant els tres dies s'esperen al municipi entreque podran gaudir durant tota la jornada -de la mà de l'Ajuntament i del teixit associatiu i comercial local- d'un ampli ventall d'activitats per a totes les edats amb el, regidora de Turisme, fa una crida a la participació, agraeix a les entitats la seva implicació i destaca que la Fira Medieval d'Hostalric "és a dia d’avui una de les festivitats culturals de referència al territori i una plataforma de primer nivell per a donar a conèixer la identitat i la història del nostre poble i el seu passat i llegat de l'època medieval -un dels més notables de tot Catalunya- com a capital del Vescomtat de Cabrera".Enguany, la 26a Fira Medieval d'Hostalric arriba sota el braç amb destacades; entre elles, per exemple, la celebració d'un torneig de cavalls. A més, elstambé estrenaran nova vestimenta; i hi haurà nous espectacles. Tot plegat, orquestrat al voltant d'un gran mercat medieval.A més, també hi haurà propostes com softcombat, bitlles, exposicions i visites guiades, campaments medievals, activitats infantils, exhibicions, tallers, música medieval, recreacions històriques, espectacles medievals, malabars, demostració d’oficis, concerts, dansa, cercaviles, espectacles de foc, contes i llegendes.Durant tres dies, doncs, la plaça de Can Llensa, la plaça dels Bous, la plaça de la Vila, l'Església, l'Ajuntament, la Torre dels Frares, la Cova del Relliguer, el portal de Barcelona, el pati d'armes i el fossat del Castell, el fossat Camí de Vila i la plaça de l'escola, acolliran múltiples propostes culturals, lúdiques i festives. A més, tampoc hi faltarà la gastronomia, amb deliciosos i sorprenents menús, degustacions, tavernes i cuines medievals.