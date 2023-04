L'actor de Sant Celoni, Eloi Gómez, Premi de la Crítica a Millor Actor Musical

El jurat dels premis organitzats per la plataforma de la crítica Recomana ha fet públic aquest dilluns els premiats de la seva XXV edició en el decurs d'una gala celebrada novament al Teatre Romea. L'actor de Sant Celoni, Eloi Gómez, ha estat premiat com a millor actor de musical per la seva interpretació a Golfus de Roma. De fet, aquesta obra ha estat premiada com a millor musical.



"Em fa molta il·lusió que sigui per un musical de Sondheim perquè és un mite, però també un repte interpretar-lo", ha manifestat Eloi Gómez en el moment de recollir el premi. També ha tingut paraules d'agraïment cap al seu company d'escenari, Jordi Bosch "he après molt de tu i un honor compartir escenari".

Eloi Gómez actualment està participant en la darrera creació deL'alegria que passa al Teatre Poliorama de Barcelona.