Salut amplia les instal·lacions del CAP de Santa Maria de Palautordera

El Centre d'Atenció Primària (CAP) de Santa Maria de Palautordera és una de les vint instal·lacions que el Departament de Salut ampliarà arreu de Catalunya. L'Àmbit Metropolità Nord de la Regió Sanitària de Barcelona és el que en resultarà més beneficiat, amb sis centres afectats. A l'Àmbit Metropolità Sud hi haurà tres CAP ampliats, els mateixos que a la Catalunya Central i a la Regió Sanitària de Lleida. A la de Girona, a la de l'Ebre i a Barcelona Ciutat se'n remodelaran dos a cada àrea. Al Camp de Tarragona s'ampliarà un CAP.



Segons informa el Departament de Salut, les actuacions, que inclou la construcció tant de mòduls assistencials provisionals com definitius, s'han de fer entre aquest any i el que ve i estan pressupostades en 42 milions d'euros.

El Govern indica que aquestes inversions tenen l'objectiu d'aportar major qualitat i. Les millores ampliaran els espais d'actuació assistencial i permetran, d'una banda, incorporar nous perfils professionals (dietistes-nutricionistes, higienistes, fisioterapeutes, odontòlegs, treballadors socials i referents de benestar emocional), i de l'altra, augmentar la plantilla d'infermeria, d'auxiliars i d'administratius.

El finançament d'aquests mòduls forma part dels fons europeus REACT (40 milions d'euros) als quals se sumen altres vies de finançament (2 milions).

Així, a la Regió Sanitària Barcelona - Àmbit Metropolità Nord, a més del de Santa Maria de Palautordera, es construirà un nou Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), el CUAP Baix Vallès, i s'ampliaran els CAP de Montgat i de Sant Andreu de Llavaneres (ambdós al Maresme), així com el Rocafonda de Mataró i el Concòrdia de Sabadell.