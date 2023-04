Interns de Quatre Camins adeqüen contenidors de recollida selectiva com a refugis per a gats a Llinars del Vallès

L'ha donat suport a la iniciativa de, entitat dedicada a tenir cura de les colònies de gats comunitaris, per adequar antics contenidors de recollida selectiva i convertir-los en refugis per a gats.Per poder portar a terme aquesta iniciativa han comptat amb la col·laboració de, associació creada al centre penitenciari per gestionar la colònia de gats que hi havia al centre, i que realitza diverses accions per promoure la integració dels reclusos a la societat com ara aquesta.El resultat ha estat l'adequació de dos contenidors. D'una banda, el grup d'interns de tallers han obert portes i decorat l'exterior de manera que es pugui compaginar l'accés dels gats i dels voluntaris amb una estètica interessant, i un altre grup d'interns amb trastorns mentals han fet els llits per als gats decorant caixes de fusta i roba. Tanmateix, l'associació, externa al centre, ha dissenyat els prestatges interiors on aniran els llitets.Un dels contenidors s'ha instal·lat al barri de Sant Carles, i l'altre als voltants del cementiri municipal. Més endavant s'adequaran dos conteniors més per altres punts del poble.