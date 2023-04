El Noucentisme de l'artista bredenc Josep Aragay arriba a Nova York

L'obra artística i intel·lectual de(1889-1973), l'artista noucentista bredenc, arribarà a laen el marc del tercer. El director del Museu Josep Aragay de Breda,, participarà a les jornades que aplegaran experts de Catalunya, Itàlia i els Estats Units, que tindran lloc els dies 13 i 14 d’abril.El Simposi estarà dedicat al vincle entre el Noucentisme català i el Novecento italià, dos moviments artístics i culturals que compartien la fascinació pel món antic i el rebuig a les avantguardes europees.La ponència sobre Aragay,, tractarà del viatge que va fer l'artista a la Itàlia de principis del segle XX, durant la primera guerra mundial. Un viatge que el va fascinar i que va marcar per sempre la seva creació artística. Arran d'aquesta expedició, Aragay va escriure un diari on hi va anotar reflexions sobre pintures, escultures, monuments i la cultura que es respirava en ciutats com Florència, Pisa o Roma.La intervenció de Castanyer incidirà en la importància del llegat clàssic i del renaixement, no només en l'obra d'Aragay, sinó també en la, un moviment que entenia l'art com un instrument més per modernitzar Catalunya. Aragay parlava de crear un art nacional català a partir del classicisme, sense el qual Catalunya no podria tenir mai la plenitud com a nació.El tercer Simposi del Noucentisme l'organitzen la Universitat de Nova York, i la. S’ha comptat amb la col·laboració de l'Institut Ramon Llull, el Center for European and Mediterranean Studies, la North-American Catalan Society i l'Anglo-Catalan Society. Els directors del Simposi seran el professor Ara H. Merjian, del Departament d'Estudis Italians de NYU, i el director de la Fundació Rafael Masó, Jordi Falgàs.En el programa del Simposi també hi haurà intervencions a càrrec professors i experts d'universitats de ciutats de tot el món com Pàdua, Girona, Milà, Barcelona, Toronto, Venècia o Roma.Elha col·laborat en l'organització de totes les edicions del Simposi Internacional del Noucentisme i va acollir la cloenda del la segona edició, que va tenir lloc a les comarques gironines. El Simposi es considera una eina essencial per fomentar la recerca i l'intercanvi d'idees sobre el Noucentisme i també una manera de donar a conèixer el moviment artístic arreu del planeta.Per més informació: https://www.kjcc.org/event/iii-international-symposium-on-noucentisme/