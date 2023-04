Prop de 300 persones participen a Arbúcies a la caminada del Dia Mundial de l'Activitat Física

Un any més, prop de 300 persones han participat a la caminada que organitza la Regidoria d'Activitat Física i Esport amb motiu del. A la caminada, hi ha participat alumnes dels dos centres de primària del municipi, l'Escola Dr. Carulla i l'Escola Vedruna, l'Institut Montsoriu, personal del CAP, participants del programa PAFES, usuaris de la Llar de Jubilats, usuaris del Centre Ocupacional Montseny Guilleries, personal del CEM Can Delfí, usuaris de la Residència Casa de Repòs Germanes Hospitalàries, així com tota aquella gent que hi ha volgut participar a títol individual.La caminada ha començat a la placeta de Can Reus i ha enfilat pels carrers passeig Doctor Carulla, Pietat, Magnes i d'allà s'ha agafat el passeig de la Riera fins arribar al camp de futbol i, d'allà s'ha baixat fins arribar al poliesportiu de Can Delfí, on s'havia preparat un esmorzar saludable per a tots els participants.