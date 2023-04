El Via Crucis Vivent de Sant Hilari, una tradició de més de tres segles, es reviurà el divendres 7 d'abril

La tornada delde l'any passat va ser triomfal després de dos anys sense fer-se a causa de la pandèmia i l'Associació del Via Crucis Vivent ja fa setmanes que assaja per repetir l'èxit d'unaque ha passat de generació en generació.El dijous 6 d'abril la desfilada d'honor visitarà la residència de gent gran, com ja s'ha convertit en tradició, i l'endemà,, es viurà el Via Crucis Vivent des dels Jardins de Can Rovira (escena de l'Hort de Getsemaní) fins a una de les escenes més espectaculars, lafinal (als afores del poble al costat de la zona esportiva).Durant tota la setmana, del 3 al 10 d'abril, l'organitza activitats diverses amb algunes novetats. Enguany, es farà un tast i sorteig de mones de pasqua de pastisseries de Sant Hilari amb la voluntat de potenciar el comerç local, juntament amb el concurs d'aparadors que premiarà els dos millors establiments amb un import en metàl·lic i una falca gratuïta a Ràdio Sant Hilari. També s'ha preparat el nou l'escaperoom infantil "Les tovalles de Can Rovira" amb la col·laboració del Grup de Teatre de Sant Hilari.Com cada any, es farà el Concurs de Pintura Ràpida, que ja ha arribat a la 26a edició, el divendres 7 al matí i també hi haurà fira artesanal, atraccions, rutes guiades, un concert a l'aire lliure, una sessió de discjòqueis després del Via Crucis, exposicions, lai altres jocs infantils