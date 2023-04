Pol Conte, Mariam Tunkara i Jordi Campdepadrós encapçalaran Som Palau‑CUP el 28‑M

Presentació del llibre Revolució i viure! a càrrec de l'autor Mikel Antza Foto: Som Palau-CUP

comença a caminar. La candidatura ha presentat aquest dissabte a Santa Maria de Palautordera els trets bàsics del programa amb el concorreran als comicis municipals del 28 de maig i també han desvetllat queseran al capdavant de la llistaEs proposen defensar i ser veu d'un altre model de Palau, que defensi el territori i la seva gent. No volen ser un aparador turístic que massifiqui la vila ni seguir sent un ajuntament que resta impassible sense apostar per l'habitatge social, davant l'expulsió d'un veïnat que no pot pagar uns lloguers astronòmics.Volen que Santa Maria de Palautordera cuidi la biodiversitat i l'entorn natural i tingui en compte que l'aigua ha de ser un bé a preservar.També proposen que millori el transport públic fins a l'estació i fins a Sant Celoni, per no haver de dependre del cotxe privat. Volen un ajuntament que aposti clarament per una política social i antiespeculativa, que protegeixi aquelles persones que més ho necessitin i que deixi de ser un agent al servei dels interessos del sector turístic, promotores i immobiliàries.També defensen un Palau que estimi l'art i la cultura, que tingui un projecte lingüístic en defensa del català als centres educatius i al carrer. Un Ajuntament que impulsi els espais de trobada i oci de les persones joves. Que fomenti l'associacionisme i la cultura crítica amb el poder. L'i els espais de contrapoder. Un Palau més feminista amb polítiques clares per la igualtat i no merament simbòliques.En definitiva, es presenten perquè, però sobretot, necessari. "I hi ha una alternativa i som nosaltres. Un nosaltres en un sentit ampli, entès com tota la gent que ens hem trobat i ens trobarem en aquest camí, també des d'altres espais, no institucionals.Han iniciat la jornada, a la Biblioteca Ferran Soldevila de Santa Maria de Palautordera, amb la presentació del llibre El procés de Burgos. Revolució i viure! a càrrec de l'autor; i han conclòs l'acte amb cançons revolucionàries versionades per les veus i les guitarres de Subversions.